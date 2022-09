Torna l'appuntamento con la rubrica di Michelangelo Suigo: "Per il popolo granata, il nostro inno “Ancora Toro” è la colonna sonora di ogni partita al Grande Torino..."

Michelangelo Suigo

Questo articolo lo può capire solo chi ha come seconda pelle quella granata. La rubrica “La Scossa Granata”, d’altronde, è partita da questi temi con l'articolo che raccontava del video dei ragazzini dell’under 11 del Toro che, prima di un match, si radunano a centrocampo e gridano “Forza Vecchio Cuore Granata!” e, con quello nel quale raccontavo di aver avuto la grande gioia nell’essere riuscito a trasmettere la fede granata a mio figlio e a mia figlia, in ossequio al motto “Di padre in figlio”, così come fatto da mio nonno a mio padre e da lui a me.

Per il popolo granata, il nostro inno “Ancora Toro” è la colonna sonora di ogni partita al Grande Torino, con sciarpata e bandiere che sventolano orgogliosamente. E inizia così: “Io questa maglia sognavo da bambino”. Qualche giorno fa il Torino Football Club ha dato concretezza a questo sogno con il progetto “A scuola con la carica del Toro”, iniziato in maniera sperimentale lo scorso anno, e ora lanciato in grande stile. I giocatori della prima squadra, e cuori granata, Alessandro Buongiorno e Luca Gemello sono stati testimonial di un’iniziativa dedicata a tutti i bambini delle prime elementari di Torino, e, insieme ad Alberto Barile e a Silvano Benedetti, sono stati a trovare gli studenti di 1a elementare dell’I.C. Antonelli dei plessi Casalegno e Don Milani. L’iniziativa prevede l'ingresso del Torino nel calendario didattico delle scuole della città con la consegna di un kit di benvenuto ufficiale del Toro che contiene alcuni strumenti scolastici e gadget a tutti i 6 mila bambini di 264 classi di 106 scuole di Torino che quest'anno cominceranno la scuola primaria. In aggiunta, istruttori del club granata sosterranno degli interventi nelle classi di seconda elementare per alcune lezioni di attività motoria. Vedere le immagini meravigliose dei bambini gioiosi ed emozionati nel fare domande ai loro idoli in classe e ricevere questi doni ha riempito tutti noi tifosi del Toro di amore, passione, e speranza. La fiamma, quella del nostro inno, grazie a questi progetti e a quelle immagini dei piccoli granata che inneggiano al Vecchio Cuore Granata in campo, non solo non si è spenta. Ma è vivissima. È così che si costruiscono la fiducia e la fede granata. Suscitando emozioni, orgoglio e passione nelle giovani generazioni. Facendo leva sui nostri colori e sui valori granata, inossidabili. Perché questi bambini guardano a questi valori e ai loro campioni. Nei sogni di questi bambini granata (speriamo lo siano o lo diventino tutti!), ci sono loro, il loro esempio, i loro gol e le loro prodezze calcistiche. Perché, (repetita iuvant), come diceva Jim Morrison, “I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là”, proprio come i nostri Immortali.

Altro indizio di un lavoro sempre più attendo alla costruzione della “reputation” granata è la notizia, di ieri, dell’incontro a Superga di tutte le squadre del Settore Giovanile e della Scuola Calcio del Torino. Al cospetto di Capitan Valentino e del Grande Torino.

Intanto, il Toro è pronto a tornare in campo dopo la sosta dedicata alle nazionali e lo farà in una sfida molto impegnativa, al Maradona contro il Napoli capolista, sabato 1 ottobre. È fondamentale dare il massimo, per questi bambini e per tutto il popolo granata. Ah, noi ci saremo.

“Io questa maglia sognavo da bambino

Quando giocavo ancora col trenino

Mio padre andava sempre al comunale

C'era il Torino, Torino da sognare

Granata è una seconda pelle

Portarla è come un viaggio tra le stelle

Lo so cos'è la storia e la leggenda

Giochiamo noi, la fiamma non si è spenta

È ancora Toro, è sempre Toro

La Maratona canta tutta in coro

è ancora Toro, è sempre Toro

Il cuore grande, ti fa tremar le gambe”.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.