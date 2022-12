Buon 2023 a tutti. E Sempre Forza Toro!

Una canzone per chiudere l'anno vecchio e un'altra per aprire il nuovo

A raccontarci la storia è un altro emigrante, che ha condiviso con lui l'esperienza dura di chi con le manifa castelli e costruisce autostrade e che lo mantiene presente nel ricordo: Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo, ripete molte volte, in chiusura di brano, per rimarcare che la vita di Pablo continuerà anche dopo la sua morte, finché qualcuno ne evocherà la vicenda.

Questa canzone è ideale per chiudere il travagliato 2022, perché permette ancora una volta di ricordare i 6500 caduti sul lavoro in Qatar, nell'atto di costruire un Mondiale che, nel giro di un paio di settimane, è già stato fagocitato dall'incalzare degli eventi, come i giganteschi stadi che lo hanno ospitato.

Se riusciremo a pensare ad ognuno di quei 6500 uomini come a una singola persona e non a un numerino su una tabella, ci renderemo conto dell'enorme conto di sangue e possibilità inespresse tributato allo svolgimento di 64 partite di calcio.

Tutti stiamo volgendo lo sguardo al 2023, come se il suo semplice arrivo bastasse a cancellare i malefici effluvi del 2022 (quest'anno si è portato via anche Pelé, addio Rei!) come se ci bastasse strappare l'ultimo foglietto del calendario per disporre di un nuovo album sul quale disegnare quel che ci pare. Ogni anno, è sempre così.