Alcune domande al Torino e a Belotti

Siamo arrivati al 15 giugno e ad oggi la situazione di Andrea Belotti è ancora nel limbo. Tra quindici giorni il suo contratto col Torino scadrà e non ci sono certezze definitive e ufficiali sul suo futuro, al netto di mille e più indiscrezioni, né è trapelata fin qui notizia di trattative concrete con altri club. Anche il dt Vagnati, in un intervento televisivo di qualche giorno fa, ha lasciato intendere che le strade potrebbero separarsi, senza però esprimersi in modo chiaro e netto. Certo, quando c’è una proposta e la risposta non arriva, questa si può intendere come una risposta negativa. Però la situazione resta caratterizzata da un silenzio che non può non fare rumore visto che non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi. Dunque, formuliamo qui alcune domande che faremmo al Torino e a Belotti se ne avessimo la possibilità.