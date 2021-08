Perfetti conosciuti

Torna "Prima che sia troppo Tardy", l'appuntamento con la rubrica di Enrico Tardy: "Se per il gioco pare giusto attendere prima di fare valutazioni, purtroppo sui limiti tecnici dei calciatori qualche considerazione si può spendere"

Enrico Tardy

Un bel Ferragosto canicolare ha accompagnato l'esordio ufficiale dei nostri eroi. Un volto nuovo, qualche cavallo di ritorno reduce da retrocessioni, un rinnovato/non rinnovato capitano, un portiere rapidamente celebrato ed insignito del ruolo di titolare e via, pronti a partire. Di fronte avevamo la Cremonese, onesta militante della cadetteria, non certo quella dei Chiorri, Lombardo, Maspero.

Non siamo andati bene. Poco o nulla da segnalare a livello di gioco e livello tecnico. Se per il gioco pare giusto attendere qualche tempo prima di fare valutazioni, purtroppo sui limiti tecnici dei calciatori scesi in campo in Coppa qualche considerazione si può spendere. Dobbiamo assolutamente migliorare questo aspetto della squadra.

Non possiamo sperare che il semplice cambio della guida in panchina trasformi chi arranca da sempre, comunque da quando è da noi, in medio, buon calciatore capace di giocate di qualità. Per essere più chiari, risulta utopistico ipotizzare poteri taumaturgici del mister di turno.

Pjaca ha talento, ma per ora è una scommessa. Metodi di allenamento più rigidi si spera abbiamo aumentato l'intensità dello stare in campo, ma non basta. Occorre qualcuno che faccia passaggi veloci e precisi, fraseggi di prima, dribbling efficaci. Il mercato è povero, come le casse delle società, ma chissà che con qualche scambio non si riesca a portare a casa qualche acquisto utile alla causa.

Il calcio non è solo per gli agonisti, ma anche e soprattutto per i talentuosi. E con la nostra casacca ne vedo pochi... La nota positiva è di poter tornare sugli spalti, non ne potevo più di questo calcio in HD, lo stadio è unione, condivisione, emozione.

L'interrogativo é: il vaccino ci proteggerà anche dalle incazzature?

