Fine corsa

Un Toro vuoto ed inguardabile riesce a sbancare il Bentegodi con due gol di calciatori subentrati dalla panchina, evento questo più unico che raro. Colpisce la rete di Savva non tanto per il tiro, di mezzo stinco, ma per il fatto che l'esterno di sinistro fosse a centro area sul cross dell'esterno opposto. Qualcuno ha mai visto durante l'anno Lazaro o Vojvoda dentro l'area come Savva? Io no. Aggiungo, esterno lanciato a sua volta da un cambio gioco di Dellavalle mai parimenti eseguito da nessun centrocampista titolare.

Caro mister, tu ti sei azzuffato con il direttore sportivo, hai avuto per primo di che lamentarti con la società proprio con lo scopo di cavalcare i malumori della piazza, quegli stessi tifosi che hai simpaticamente salutato con il dito medio per ringraziarli in un dopo partita, i tuoi calciatori poi hanno dimostrato molto del loro essere insultando gli appassionati a Superga, non dimenticando le tue rivelazioni (a posteriori) sul fatto che per tre mesi la squadra non si allenava bene, poi scopriamo che il problema sono quattro fischi al termine di due partite?!I tifosi hanno sempre ragione, me ne sono reso conto negli anni, se borbottano o contestano qualcosa che non va esiste. Tra voi, caro Juric, qualcuno si è domandato le ragioni, in certe occasioni, del malcontento? "Troppo comodo, troppo comodo troppo facile, troppo comodo troppo facile troppo semplice" come dicono Ficarra e Picone qualificare i tifosi come ingrati.