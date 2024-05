La grande fiction

Il torello pareggia contro il Bologna incassando il terzo punto nelle ultime cinque gare, zero reti fatte nelle ultime quattro, dimostrando che pur con tutti i limiti del caso, con la media di un punto a partita avrebbe potuto essere tuttora in lizza per l'ottavo posto. Ancora una volta non abbiamo dato un segnale per cambiare l'andamento delle cose. Al Toro le vibrazioni di emotività vengono manifestate in maniera curiosa: prendendosi a spintoni in ritiro, alzando il dito medio verso i tifosi, ironizzando ed irridendo la gente presente a Superga. Per contro, in campo, questa squadra non ha manifestato un sussulto, determinazione, rabbia, per provare a raggiungere un obiettivo. Probabilmente questa è la sua cifra tecnica ed umana. Come già detto in passato, il Toro non ha nulla che rappresenti una società con ambizioni europee, ma i modesti risultati altrui, con minimi sforzi, avrebbero consentito di competere ancora per qualche giornata per un risultato.