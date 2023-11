Torello scarico

Torna "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica a cura di Enrico Tardy: "Diciamolo: assistere alle partite del Toro, quest'anno in particolare, è operazione veramente logorante"

Il torello rientra mogio e bastonato da Bologna a seguito di una sconfitta complessivamente meritata. Di regola l'allenatore che riferisce ai cronisti che fino al gol subito o fino all'infortunio di tizio od al tal minuto la gara fosse in equilibrio dimentica che le partite durano 95' circa ed i bilanci si fanno alla fine, il resto è fuffa. Il primo tempo è stato essenzialmente "bloccato" tra due squadre di pari valore, poco gioco e l'episodio del gol annullato che avrebbe potuto darci morale e vantaggio, ma così non è stato.

Ho seguito con attenzione l'ennesima partita inaccettabile di Lazaro, che non pago di osare poco in fase di attacco, è riuscito a fornire palloni a ripetizione agli avversari sbagliando appoggi elementari. Ricordo Vojvoda sostituito a Roma dopo 30' minuti a causa di una prestazione incommentabile, mentre il ricciuto austriaco lo abbiamo dovuto ammirare per 80 lunghissimi minuti. Cosa gli stia accadendo rimane un mistero, non è un fenomeno ma a questi livelli mi chiedo che senso abbia proporlo. Pare scontato augurargli la resurrezione...

Tornando alla gara, subito il gol per il secondo errore di un "nostro" giovane, siamo spariti dal campo. Il tecnico ha fatto dei cambi sconclusionati e la frittata è stata completata. Sintesi: quinta sconfitta, 10 gol realizzati e 16 subiti, idea di gioco nebulosa, carattere assente. Diciamolo: assistere alle partite del Toro, quest'anno in particolare, è operazione veramente logorante. E va bene che non dobbiamo aspettarci calcio champagne, e va bene che c'è stato il cambio di modulo, e va bene che su tre portieri che abbiamo non ne se ne salva uno, ma alla lunga si crolla al suolo esausti e stremati.

Fateci vedere qualche buona giocata, un po' di determinazione, di ambizione, di compattezza! Senza un filo conduttore tutto sa di improvvisazione di precarietà, di occasionalità. Ci accendiamo per pochi minuti mentre rimaniamo spenti per lunghissimi minuti, poi ci lasciamo travolgere dagli eventi senza reagire. Una domanda per chiudere: la logica di far giocare Gemello in una gara delicata con due partite in due anni dopo non averlo schierato in coppa Italia con la Feralpisalò quale altro pasticcio nasconde?

