Le piccole cose

Il Toro disputa una buona gara a Monza senza riuscire ad ottenere risultato pieno anche per colpa di un arbitraggio scadente. Due sono gli errori evidenti, nel caso del calcio ricevuto da Lazaro l'atteggiamento del nostro esterno ha contribuito in maniera significativa alla mancata concessione del rigore.

Senza enfatizzare, sarebbe stato sufficiente cadere invece che saltellare come si fa, al massimo, in allenamento. Lazaro, in lievissimo progresso rispetto alle ultime gare, si sta rivelando una delusione: gioca con eccessiva sufficienza e scarsa intensità pur avendo discreti mezzi tecnici. Un calciatore che vuol vincere la partita si getta su quell'ultima occasione con veemenza e se subisce un fallo casca a terra, poche storie.

Chiusa la parentesi arbitrale, il Toro inizia ad avere una nuova identità di gioco e soprattutto uno spirito di squadra incoraggianti. Si tratta di un segnale atteso e sperato dopo un periodo piuttosto buio e contraddittorio. Il calcio è misterioso ed affascinante anche per questi repentini cambiamenti originati da dinamiche imperscrutabili. In ogni caso non mi pare il caso di esaltarsi, abbiamo superato Lecce e Sassuolo e pareggiato a Monza dunque occorre mantenere la calma.

Occorreranno gare più impegnative per verificare concreti miglioramenti e già alla ripresa dopo la sosta battaglieremo contro una buona squadra quale è il Bologna. Gli infortuni ci stanno penalizzando, ma per fortuna quest'anno la rosa è più ampia e i danni dovrebbero essere inferiori rispetto al recente passato, almeno questo è l'augurio.

Mi vorrei soffermare sullo spirito e la combattività di un calciatore: Duvan. Non si tratta di un fenomeno, ma di un calciatore di buon livello, che si batte con grande generosità sempre in funzione della squadra. Lui e Tameze si stanno rivelando molto importanti per il recupero di uno spirito combattivo e rappresentano un ottimo esempio da seguire. La risalita è iniziata.

