Toro bollito

I nostri eroi si presentano all'appuntamento con l'inizio della nuova stagione incompleti nell'organico ed alle prese con un caldo da derby Casablanca-Rabat. Se le alte temperature erano patite da entrambe le compagini, e da noi tifosi eroicamente presenti, e poco valgono come attenuanti, il gioco espresso è stato modesto anche in ragione dell'avversario affrontato. Senza nulla togliere alla prova dei sardi neopromossi, contro un avversario di questo livello era lecito attendersi una prova migliore. Il secondo tempo è stato molto brutto, nel primo qualcosa di più si è visto, ma poca roba.

Sospendo il giudizio sulla squadra in quanto queste gare agostane sono sempre particolari e spesso non rappresentative dei veri valori delle compagini, in ogni caso vivo sensazioni contrastanti sulle possibilità della squadra anche solo di ripetere il campionato scorso. Sempre a livello di semplici percezioni epidermiche (e di qualche dato statistico) mi interrogo se Sanabria riuscirà a ripetere le performances dello scorso torneo, se Radonjic giocherà ad un livello discreto più di 4 o 5 gare, se Bellanova saprà migliorare , e molto, la fase difensiva, se Pellegri combinerà qualcosa sul terreno di gioco, e soprattutto se l'ambiente "squadra" sia ancora compatto ed ambizioso come è stato l'anno passato. Il tempo, come sempre, darà i responsi.