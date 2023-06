Ambiente urbano

Juric resta alla guida del Toro e la cosa mi rende felice, non immaginavo certo sue dimissioni per svariati motivi, il principale, l'eventuale rinuncia al suo lauto stipendio. In discussione ci sarà semmai il prolungamento per altre stagioni, ma questi saranno problemi in là da venire. Mentre ascoltavo Juric rammaricarsi per non essere riuscito a compattare l'ambiente riflettevo sul fatto che sono quasi 50 anni che seguo il Toro allo stadio e per 19 con Cairo come presidente. Ho avuto un attacco di ansia, poi pensando all'imminente inaugurazione del Robaldo, all'acquisto dell'Olimpico, alla conferma di Vanja, agli acquisti estivi frutto di scouting capillare mi sono ricompattato...Se Dio vorrà ci ritroveremo a fine agosto. Sempre e solo Forza Toro!