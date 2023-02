Primavera 1, la classifica: Toro agganciato da 3 squadre. La vetta resta a -2

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della gara tra Empoli e Torino

Il Torino Primavera manca l'occasione di riconquistare la vetta nella classifica perdendo 3-0 in casa dell'Empoli. Alla luce di questo risultato, i granata vengono raggiunti da Lecce, Sassuolo e Frosinone a quota 30, mentre la Roma resta prima a +2 su questo gruppetto di squadre e con una partita ancora da giocare. Vittoria importante in ottica playoff per l'Empoli che vola a quota 25 e raggiunge il 9° posto a -4 dalla Fiorentina 6^.