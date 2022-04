Primavera, Coppitelli post Torino-Inter 0-2: “Dare sempre il massimo per rialzarsi”

Le parole del tecnico granata al termine del match contro l'Inter

Al termine del match con l'Inter, perso per 2-0 (QUI per leggere la cronaca), il tecnico della Primavera del Torino, Federico Coppitelli ha commentato la prestazione dei granata (QUI per leggere le pagelle): "Siamo arrivati alla partita di oggi con qualche difficoltà in termini numerici e devo ringraziare i ragazzi perché hanno stretto i denti lottando durante tutti i novanta minuti. Affrontando una squadra molto forte e in fiducia con queste assenze non è facile fare risultato. In questo momento ogni episodio non gira a nostro favore, ma dobbiamo continuare a mantenere alto il livello delle prestazioni affinché questo periodo finisca. La squadra ha tutte le carte in regola per ottenere i risultati che ci servono in vista del finale di stagione, dobbiamo continuare a dare il massimo" (QUI per la classifica).