Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Lecce: c’è Pellegri in attacco

Gli undici titolari delle compagini Primavera di Torino e Lecce, gara valida per la ventottesima giornata di campionato primavera 1

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Lecce, gara valevole per la 28^ giornata di Primavera 1, sono state diramate le formazioni ufficiali. Scurto punta ancora sul 4-4-2, confermando Passador tra i pali e rischierando dal 1' al centro della difesa la coppia N'Guessan-Dellavalle, con ai lati Dembele e Antolini. In mezzo al campo confermatissimo Ruszel, che sarà affiancato da Ruiz, mentre sulla fasce agiranno Njié e Savva. In attacco c'è Pellegri, che farà coppia con Dell'Aquila.