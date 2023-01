Primavera, Scurto post Torino-Sampdoria 2-0: “Bravi a contenerli e gestire le energie”

Dopo la vittoria con la Sampdoria per 2-0 (QUI il commento alla gara) grazie alle reti di Jurgens e Dell'Aquila (QUI le pagelle della gara), la Primavera granata si gode la vetta del campionato (QUI per la classifica del campionato Primavera 1). Al termine del match il tecnico Giuseppe Scurto ha commentato la prestazione dei suoi: "Sapevamo di affrontare una squadra con dei valori importanti nonostante la classifica attuale. I ragazzi hanno messo in campo grande impegno facendo una buona prestazione soprattutto nel primo tempo. Nella seconda frazione abbiamo dovuto contenere e siamo riusciti a tenere il doppio vantaggio con efficacia. Questa era la terza partita in una settimana: non è facile trovare e gestire le energie, ma la squadra ha risposto bene".