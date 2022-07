Pro Vercelli-Torino Primavera 3-2: contro i grandi i granata non sfigurano

Prima amichevole del precampionato per il Torino Primavera, chiamato subito al confronto contro la Prima squadra della Pro Vercelli. I granata di Scurto, in un impegno importante contro una formazione di Serie C, non sfigurano e perdono solo nel finale per 3-2, recuperando due volte il risultato. Primo tempo molto positivo per i granata, che si fanno valere contro la formazione titolare della Pro Vercelli pur contando delle assenze importanti (tra cui Anton, Antolini, Gineitis, Ciammaglichella e Dell'Aquila). In questo primo test match tanti volti nuovi tra le fila granata, ma anche qualche certezza. Di queste ultime fanno parte il difensore centrale Angel N'Guessan e l'attaccante Luigi Caccavo. Proprio Caccavo è andato subito in gol, siglando l'1-1 e dimostrandosi ancora decisivo. Tra i titolari anche due 2004 ereditati dall'Under 18 di Asta: Bura, Vaiarelli; in porta il 2005 Brezzo.