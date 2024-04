Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Nel fine settimana del Settore giovanile maschile, festeggia più di tutte l'Under 15, che vince contro il Pisa e conquista matematicamente l'accesso ai playoff di fine stagione. Nel frattempo trova un successo chiave anche l'Under 17 contro il Parma diretto concorrente perché i tre punti tengono viva la corsa per le fasi finali a due giornate dal termine. Pari invece per l'Under 18 contro la Sampdoria nel 3-3 di Orbassano. Infine il tonfo pesante della Primavera di Scurto, sconfitta per 5-1 dalla Fiorentina al Viola Park. Di seguito il resoconto dettagliato del weekend delle giovanili maschili e successivamente il punto dedicato al Femminile.