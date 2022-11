Torino, il weekend delle giovanili: Under 16 capolista in solitaria

Weekend da imbattuti per le giovanili granata, che raccolgono tre vittorie e un pareggio. Il fine settimana del Torino si apre con il successo della Primavera di Scurto nel big match con la Fiorentina (QUI il commento alla partita) grazie ai gol di Gineitis e Caccavo (QUI le pagelle). Nella domenica spazio alle Under, tutte impegnate a Monza. L'Under 18 vince e conquista il secondo posto nel girone, l'Under 16 trova il successo e la vetta solitaria nel proprio raggruppamento. Pari invece per l'Under 15, raggiunta nei minuti finali.