Primavera, le pagelle di Torino-Fiorentina 2-1: prestazione solida dei granata

La Primavera del Torino vince contro la Fiorentina nell'ultima gara del 2022 e stacca proprio la Viola in classifica. I ragazzi di Scurto lottano e si difendono con forza in una gara molto complicata. Decisivi due rigori trasformati da Gineitis e Caccavo.

DEMBELE 6 : Torna a crescere dopo la prestazione di Lecce. Serve più incisività in fase offensiva, oggi è stato un po' impreciso.

DELLAVALLE 6.5 : Nel gioco aereo ha vita facile, vincendo tutti i contrasti. Nella ripresa salva più volte. Decisivo quando ferma la Fiorentina lanciata a tu per tu con Passador.

GINEITIS 6.5 : Per festeggiare la prima convocazione in Nazionale maggiore lituana segna su rigore sbloccando la partita. La sua è un'ottima prestazione

RUSZEL 6 : Rischia il giallo a metà primo tempo e poi se lo prende poco dopo per un intervento corretto. Nonostante l'ammonizione lotta fino a fine partita in mezzo sbrogliando più situazioni pericolose.

WEIDMANN 6.5: Gioca una gara in crescendo. Dopo un primo tempo piatto, ma comunque positivo, nella ripresa sale in cattedra minuto dopo minuto. Nei minuti finali la sua tecnica è l'alleata migliore per un Toro che ha bisogno di giocare con il cronometro.