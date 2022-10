Torino Primavera, arriva il secondo ko di fila: ai granata serve più concretezza

Ci sono stati degli elementi di continuità tra derby e Verona, sia positivi che negativi. Da un lato si è infatti rivisto un Toro che sa fare la partita e riesce a dominare, aspetto che conferma le qualità di un gruppo sostanzialmente ancora tutto da scoprire. Dall'altro si è riproposta la criticità del saper chiudere le partite. Nel derby gli errori sottoporta di Dell'Aquila e Jurgens (che prima aveva però segnato una doppietta) erano costati molto caro, contro l'Hellas è stata la prestazione offensiva in generale a lasciare qualche punto interrogativo. Il Torino ha costruito tantissimo, ma senza conclusioni con una mira capace di fare traballare gli scaligeri . "Ci è mancato solo il gol - ha poi confermato Scurto nel postpartita, sottolineando - Non possiamo fare questi errori sottoporta". Eppure non si può dire che i granata non ci abbiano provato. Corona, Jurgens e Ansah nel primo tempo, ma anche Caccavo e Dell'Aquila nella ripresa per citare i protagonisti del reparto offensivo; ma sono davvero tante le occasioni e diverse vedono impiegate anche gli altri reparti. La difficoltà realizzativa si è poi unita alla deviazione di Gineitis nella porta di Passador, che alla fine è stata decisiva per la sconfitta di misura.

Ora la Primavera guarda di nuovo avanti, con Scurto che ha ribadito nel postpartita l'importanza di saper concretizzare per non ritrovarsi nel finale con un pugno di mosche. Ci sarà modo di lavorare in questi giorni pre Napoli e nelle future settimane per, come ha spiegato sempre il tecnico, crescere come squadra. Le due sconfitte consecutive non devono bloccare o spaventare i granata, ma essere uno stimolo per invertire la rotta in un momento in cui ai punti il Toro sta raccogliendo meno di quanto potrebbe portare a casa: serenità e duro lavoro sono gli ingredienti di Scurto per tornare a sorridere.