Torino Primavera, arriva la reazione granata dopo il periodo negativo

Torino Primavera, con il Cagliari si mette in mostra anche chi gioca meno

Ora sarà importante trovare continuità, ma Scurto ha già avuto qualche indicazione da cui ripartire. N'Guessan e Dembelé hanno ritrovato serenità e il primo è andato anche in gol, Ciammaglichella ha risposto ancora bene partendo dalla panchina. Poi, per una Primavera che ha perso alcuni punti fermi come Gineitis, sono arrivate conferme da parte di chi fin qui aveva avuto poco spazio. Scurto ha dato spazio a Savva, punto fermo in Under 18 e meno chiamato in causa in Primavera, ha fatto esordire Barzago, arrivato a gennaio dall'Eccellenza, il gol del 2-1 lo ha segnato infine Corona, anche lui poco impegnato fin qui. Le carte possono rimescolarsi e c'è chi, pur giocando meno o non avendo ancora avuto occasione di mostrare le proprie potenzialità, ha voglia di dire la propria. Il campionato è lungo e aperto a più interpretazioni. Ritrovarsi per ripartire era il primo passo ed è stato fatto. Da qui bisognerà ricostruire quelle certezze maturate nei mesi e un po' perse nell'ultimo per continuare a stare in alto.