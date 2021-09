Torino Primavera, in Coppa Italia su un altro campo di Biella: la situazione

Non sono concesse deroghe sulle dimensioni dei campi se non alle neo promosse, i granata per ora continueranno a giocare a Biella

CAMPO - Quella del campo di gioco rimane comunque una tematica aperta che risale all'estate, un problema da risolvere definitivamente (in questo articolo se ne era parlato). Giocare a Biella equivale a essere sempre in trasferta, perché il Torino è costretto a partire un giorno prima, dormire in albergo e poi affrontare la partita di turno. Fin qui è stata una decisione presa per necessità, ma da sabato (dopo la partita contro l'Empoli) verrà presa una decisione sul futuro. In passato era stato studiato anche il campo De Paoli di Chieri, ma era stata preferita l'opzione Biella. La principale necessità è quella di giocare in un campo che rispecchi le dimensioni richieste dalla Lega Serie A per il Primavera 1, regola a cui è concessa una deroga per tutte le neopromosse e per questo a Pescara i granata hanno giocato in un campo più piccolo del previsto. Per il futuro il Toro dovrà prendere una decisione, Biella fin qui è stata la possibilità più percorribile per avere un campo di gioco regolamentare, ma comporta difficoltà economiche e logistiche da non sottovalutare. Non è detto però che nei prossimi giorni non possano arrivare novità da questo punto di vista. Intanto domani il Toro inizierà nel campo sintetico dei lanieri il suo cammino di Coppa Italia. È la prima gara da dentro o fuori e non si può sbagliare. Le due vittorie consecutive maturate in campionato contro Milan e Pescara sono un buon biglietto da visita. Contro la Virtus Entella andrà sicuramente perfezionato il rendimento difensivo (7 gol subiti in 3 partite), mentre servirà dare continuità alla prolificità dell'attacco che a Pescara ha funzionato molto bene.