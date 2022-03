Torino Primavera, rammarico dopo la Spal tra episodi e punti persi per i playoff

La Primavera granata paga il rosso ad Akhalaia e si deve accontentare di un pari che sta stretto per quanto espresso in campo

LA PARTITA - La gara è stata condizionata dall'espulsione di Akhalaia nel primo tempo. La reazione dell'attaccante a un fallo evidente di Pabai non meritava assolutamente il cartellino rosso che invece è arrivato come una doccia fredda. Il Torino è stato quindi costretto ad affrontare il match senza tre titolari: Stenio, infortunatosi prima della mezzora e costretto a lasciare il campo; Akhalaia, in quanto espulso; Garbett, impegnato con la Nazionale neozelandese. Se si considera che Baeten ha giocato solo 7' nel finale, la squadra di Coppitelli ha tenuto testa alla Spal senza quattro dei suoi titolari. Anzi, ha cercato di portare i tre punti nonostante l'uomo in meno e con una squadra anagraficamente più giovane. Il Toro infatti ha avuto in campo per larghi tratti due 2004 - Caccavo e Dellavalle, partiti entrambi titolari, poi è subentrato anche Gineitis ( QUI per leggere le pagelle )- e ha schierato anche il 2005 Ciammaglichella. La Spal invece aveva addirittura un 2000 tra i titolari, Pabai.

RIMPIANTI - Non può che essere considerata positivamente, quindi, la prestazione dei granata, considerata l'intenzione nel provare a vincere e le attenuanti per non averlo fatto. Resta però il rimpianto dei punti persi, contro la Spal ma più in generale in stagione tra match in cui i granata hanno subito gol da avversari che hanno fatto appena uno o due tiri e gare viziate da episodi arbitrali. Sul secondo aspetto si è concentrato anche Coppitelli nel postpartita: "Rimane un po' di rammarico perché dopo gli errori di Lecce e all'andata col Genoa meritavamo quei 4 punti in più che ci avrebbero messo già dentro i playoff". Il Torino, arrivati a questo punto della stagione, avrebbe meritato e meriterebbe qualche punto in più, 4 se si considerano anche solo i match contro Genoa e Spal (nel primo è stato fischiato un rigore inesistente al 90'). La classifica non rispecchia interamente quanto di buono è stato fatto dai granata e potrebbe sorridere di più, e questo è dovuto a errori che non sempre sono ascrivibili alla squadra. Contro la Spal l'espulsione ha cambiato la partita e ne ha riscritto le sorti. Un rammarico enorme per il Torino, perché per quanto visto in campo, avrebbe potuto vincere senza grossi intoppi e invece è arrivato solo un pari.