Primavera, Torino-Spal 1-1: con l’uomo in meno i granata limitano i danni

La Primavera granata passa in vantaggio a inizio match ma rimane in dieci e si deve accontentare del pareggio

Irene Nicola

Finisce in parità il match tra Torino e Spal. Una partita che vede i granata in controllo e meritatamente in vantaggio con Caccavo nel primo tempo, ma tutto cambia con l'espulsione di Akhalaia sul finale della prima frazione. A quel punto il Toro si trova in dieci con un vantaggio minimo, non rinuncia ad avanzare ma prova anche a limitare i danni. La Spal riesce però a trovare il gol con Borsoi e ferma i granata sul pareggio.

LE SCELTE - Per la sfida contro la Spal, Coppitelli sceglie l'inedito 3-4-1-2. Per la seconda volta consecutiva Coppitelli opta per la difesa a tre con N'Guessan, Reali e Dellavalle. Inedita la coppia d'attacco con Akhalaia e Caccavo davanti, per la prima volta insieme dal 1'. Assente Garbett, impegnato con la Nazionale.

PRIMO TEMPO - Avvio equilibrato tra Torino e Spal, con i granata che tengono il possesso. Sono però gli estensi ad avere il primo brivido all'8': Orfei gonfia la rete, ma è tutto fermo per offside e si rimane sullo 0-0. E' Di Marco a tentare la prima incursione dei granata, ma la Spal si chiude rischiando però per il fallo in area di Orfei su Akhalaia, che per il direttore di gara non c'è. Poco male perché al 16' il Torino va in vantaggio comunque: Di Marco fa di nuovo tutto bene a destra, poi cerca a rimorchio Caccavo, che non sbaglia contro Magri da distanza ravvicinata. Arriva però anche una tegola, perché il Torino perde al 25' Zanetti dopo un intervento duro di Meneghin e il brasiliano deve lasciare il campo tenendosi il polso, al suo posto entra La Marca. La Spal non trova ad ogni modo grosse risposte, ma si fa vedere dalle parti con Milan con Wilke. La risposta è granata è però immediata con Angori che trova un cross rasoterra per La Marca, che spara però alto dal limite. Al 40' si accendono gli animi dopo un fallo su Angori, gli animi sono tesi e Savini allontana tutti. 2' dopo cambia la partita. Akhalaia è involato a sinistra, Pabai lo atterra fallosamente. L'arbitro arriva, non segnala l'intervento del difensore della Spal ma vede il tocco di Akhalaia a terra sul ginocchio di Pabai ed espelle l'attaccante granata. Torino in 10 quindi, con un tempo intero ancora da giocare.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con l'ammonizione di Noireau nella Spal per fallo su Savini. Il Toro cerca di coprirsi, ma non riesce a resistere all'incursione di Borsoi, che supera Pagani in velocità e incrocia col diagonale mancino sul secondo palo. 1-1. A questo punto i granata provano a farsi avanti, nonostante l'uomo in meno e vanno vicini al raddoppio con La Marca. E' un altro fallo al 65' ad accendere di nuovo la contesa, Borsoi viene ammonito, tutto l'ambiente granata protesta e Coppitelli viene espulso. A 20' dalla fine due mosse del Torino: Gineitis e Ciammaglichella per Di Marco e Pagani. E' in realtà Angori ad avere una buona chance tra i piedi dopo un bello scambio a destra tra Caccavo e N'Guessan, ma il terzino impatta male sul pallone la spreca. Negli ultimi dieci minuti la Spal si fa più insistente e all'80' sfiora il vantaggio, non fosse per Wilke che spreca tutto. All'85' gli ultimi cambi del Torino: fuori Caccavo e Reali, dentro Baeten e Anton. Proprio il belga si invola ma viene fermato. Negli ultimi minuti è il Toro ad essere più propositivo, nel farlo rischia di subire l'imbarcata del ko ma Milan dice no in due tempi. Resta l'ultimo tempo per la punizione, N'Guessan va di testa, poi Anton toglie la palla dalle mani di Magri per imbucare, ma è fallo e la partita finisce sull'1-1.

IL TABELLINO

TORINO-SPAL 1-1

Marcatori: 16' Caccavo (T), 56' Borsoi (S)

TORINO (3-4-1-2): Milan; Dellavalle, N'Guessan, Reali (84' Anton); Pagani (72' Ciammaglichella), Garbett, Savini, Di Marco (72' Gineitis), Angori; Zanetti (25' La Marca); Akhalaia, Caccavo (84' Baeten). A disposizione: Vismara, Fiorenza, Amadori, Polenghi, Wade, Lindkvist, Rosa. Allenatore: Coppitelli.

SPAL (4-4-2): Magri; Borsoi (70' Yabre), Csinger, Nador, Orfei (87' Fiori), Pabai (64' Forapani), Wilke, Sperti (64' De Milato), Meneghin, Boccia, Mihai (46' Noireau). A disposizione: Pezzolato, Saio, Simonetta, Roda, Breit, Traore, Markhiyev. Allenatore: Mandelli.

Ammoniti: 44' Pabai (S), 50' Noireau (S), 64' Borsoi (S), 83' De Milato (S), 88' Csingor (S), 93' Yabre (S)

Espulsi: 43' Akhalaia (T)

