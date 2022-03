Primavera, le pagelle di Torino-Spal 1-1: Caccavo lotta come un leone e segna ancora

I voti ai protagonisti granata del match contro la Spal: Caccavo mette la firma sul punto del Torino

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino è costretta a limitare i danni contro la Spal, dopo essere passata in vantaggio con Caccavo ed essere rimasta in dieci a fine primo tempo per l'espulsione di Akhalaia. Alle fine a Biella il match termina sull'1-1 (QUI per leggere la cronaca). Di seguito le pagelle ai protagonisti granata.

MILAN 6.5: Non può nulla sul gol di Borsoi. Bravissimo in più occasioni in uscita e determinante nel finale sulla conclusione ravvicinata di Moreau.

N'GUESSAN 6.5: Primo tempo senza particolari squilli, nella ripresa cresce visibilmente uscendo più volte palla al piede e alimentando anche l'offensiva granata.

REALI 6.5: Si conferma un giocatore affidabile. Nel primo tempo ha vita facile, nel secondo la Spal preme, eppure dalle sue parti non passano mai. (84' ANTON SV)

DELLAVALLE 6: Seconda partita di fila da braccetto sinistro e se la cava bene senza concedere grandi situazioni alla Spal. Prova a farsi vedere di testa, ma è ben marcato.

PAGANI 6: Arriva spesso sul fondo, ma non riesce mai a mettere palloni in mezzo interessanti. Più volte comunque fa vedere spunti interessanti palla al piede. (72' CIAMMAGLICHELLA SV: Difficile valutare la sua partita. Nel finale è bravo a far ammonire Yabrè e a prendersi una punizione da cui stava per nascere il 2-1).

SAVINI 6: Quando la partita inizia a incattivirsi, lui allontana i compagni da ogni possibile svolta negativa. Nel finale gestisce male qualche pallone.

DI MARCO 6.5: Bellissima la serpentina che porta al gol del vantaggio. Gioca una gara in cui riesce ad abbinare tanta generosità a qualche spunto dal punto di vista tecnico. (72' GINEITIS SV: è l'ex della partita e ha un buon impatto, troppo poco però per valutare la sua gara).

ANGORI 6: Come sempre gli vengono affidati tutti i calci piazzati e dalla sua battuta arrivano spesso degli spunti su palla inattiva. Ha una chance offensiva nella ripresa dal limite ma impatta male sul pallone.

ZANETTI 6: Sfortunato nel farsi male al 24'. Esce molto dolorante e questa non è una buona notizia per il Torino. Tra le linee stava giocando anche una buona partita. (25' LA MARCA 6.5: Ci mette poco ad entrare in partita e riesce a farsi vedere in più occasioni, cercando più volte Caccavo)

AKHALAIA 5.5: L'episodio del rosso diretto lascia tantissimi dubbi. Lui allunga la gamba verso Pabai, ma il contatto sembra lievissimo e soprattutto non sembra esserci cattiveria.

CACCAVO 7: Al di là del gol, gioca una partita ottima, soprattutto nella ripresa. Nel secondo tempo inizia a difendere una mole infinita di palloni e ne recupera altrettanti. (84' BAETEN SV)

ALL. COPPITELLI 6.5: Schiera la Primavera con un 3-4-1-2 inedito. La squadra è camaleontica, sa cambiare di partita in partita e lo fa sempre molto bene, come dimostra l'adozione della difesa a tre. E' un peccato non aver vinto contro la Spal, è un rammarico come lo stesso tecnico ha detto nel postpartita, ma c'è da essere comunque orgogliosi di cosa il Torino sia riuscito a fare e di come sia riuscito a reagire considerando l'inferiorità numerica.

