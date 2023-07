UFFICIALE – Njie ha firmato il primo contratto da professionista con il Torino

Torino, Njie firma un triennale fino al 2026

Eybi Njie ha firmato un contratto triennale con il Torino, con scadenza fissata al 30 giugno 2026. Si salda quindi ulteriormente il legame tra l'attaccante e i colori granata. L'affare era già stabilito da giorni, sono stati fissati gli ultimi dettagli e nella mattinata odierna anche la nota ufficiale del club granata per annunciare la firma. Per Njie il contratto da professionista è un punto di partenza importante per una crescita già ben avviata in granata, come dimostra il contributo nel campionato Primavera e i primi giorni di lavoro con Juric.