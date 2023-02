Juve-Toro, l’appello della Maratona funziona: tanti posti liberi nel settore ospiti

Il monito della Maratona di disertare la trasferta all'Allianz Stadium ( QUI LE MOTIVAZIONI E I PRECEDENTI ) per il Derby della Mole sembra, almeno per ora, star funzionando. A ridosso del fischio d'inizio della gara, infatti, il numero di biglietti venduti per il settore dedicato ai tifosi del Toro si attesta intorno a meno della metà dei 1000 posti disponibili nel primo anello (il secondo verrebbe aperto solo in caso di sold-out del primo).

La Maratona non entra allo Stadium, ma il supporto alla squadra non manca

Come si può osservare sul sito della Juventus, unico canale disponibile per acquistare i tagliandi, c'è ancora ampia disponibilità di biglietti per il settore ospiti, ed è quindi evidente come l'appello della Maratona stia ottenendo gli effetti desiderati. Nel derby, la risposta del pubblico granata "in trasferta" è sempre stata buona, se non ottima, ma, stando così le cose, probabilmente, non lo sarà per questa stracittadina. Il supporto dei tifosi alla truppa di Juric durante la sfida sarà quindi minimo, ma, fuori dall'Allianz Stadium, comunque, il tifo granata si vorrà ancora far sentire come durante l'allenamento a porte aperte di ieri, domenica 26 febbraio: domani alle 16, infatti, il tifo granata più caldo si ritroverà all'esterno del Filadelfia per dare tutta la carica possibile alla squadra a poche ore dal fischio d'inizio del derby.