YouHodler, un successo l’evento allo stadio Olimpico Grande Torino: i dettagli

Gli interventi di Ilya Volkov, Valentina Marzoni e Bernardo Mascellani, introdotti dal direttore commerciale granata Lorenzo Barale, hanno illustrato il ruolo di YouHodler nel contesto del futuro della finanza

Il futuro della finanza e il ruolo delle criptovalute: questo e altri temi sono stati oggetto del seminario “Crypto, the Evolution of Finance”, organizzato nella mattinata di domenica 30 aprile allo stadio Olimpico “Grande Torino” da YouHodler, official cryptopartner del Torino FC. Il convegno, preceduto da un rinfresco nella Sala Grande Torino a cui ha partecipato anche Alessandro Buongiorno e seguito da una foto-ricordo sul prato dello stadio Olimpico Grande Torino con tutti i circa 50 presenti, ha visto gli interessanti interventi di Valentina Marzoni (@ladyinfinance), esperta in mercati finanziari, e Bernardo Mascellani, (@bernardomasce), content creator. A fare gli onori di casa è stato Lorenzo Barale, il direttore commerciale del Torino FC, e a divulgare le principali informazioni sui servizi offerti da YouHodler è stato Ilya Volkov, ceo della piattaforma FinTech che si propone come sportello sul mondo crypto per utenti esperti e non (qui alcune considerazioni sui vantaggi che offre il mondo crypto).

Volkov, che aveva rilasciato nei mesi scorsi un’intervista a Toro News, ha sottolineato come grazie a YouHodler sia possibile fare trading con mezzi e principi diversi rispetto a quelli tradizionali. Il CEO di YouHodler ha preso le mosse dall’introdurre ai presenti YouHodler, realtà con uffici in 17 diversi Paesi dotata della Licenza Crypto per operare anche in Italia. Poi ha presentato il concetto del Web 3 banking, descrivendo con questa definizione i servizi di intermediazione finanziaria che non hanno bisogno di avere un diretto accesso ai fondi del cliente per creare servizi eliminando quindi alla radice la possibilità che questi vengano utilizzati in modo sbagliato. Molte istituzioni non Web3 hanno creato seri problemi per utilizzo sbagliato degli investimenti dei loro clienti portando a grandi perdite e gravi crisi, e qui Volkov ha fatto riferimento alla situazione della banca Credit Suisse.

Nel mondo delle criptovalute il punto forte di piattaforme come YouHodler è dunque la decentralizzazione, che è la capacità di funzionare senza un'autorità centrale che la controlli, grazie ad una comunità distribuita di partecipanti (i nodi validatori o i miner) che lavorano per garantire la sua sicurezza. Nel parallelo tra le banche tradizionali e il Web3 banking, viene sottolineato che le prime fanno propri i risparmi dei clienti e li gestiscono in un’ottica dipendente dai loro bilanci, mentre gli enti del Web3 banking si limitano a fornire i servizi richiesti dal cliente (che siano pagamenti, prestiti, investimenti o mezzi di risparmio). Questo permette al Web3 banking di fornire servizi finanziari svincolati dalle condizioni del mercato.

Ilya Volkov poi ha evidenziato le qualità dei servizi offerti da YouHodler, che in una sola app permette di immagazzinare i propri asset digitali, effettuare pagamenti in criptovalute e fare investimenti. Il marchio di fabbrica è il Multi-Hodl, un servizio per il Trading di Criptovalute con interfaccia facile da usare e commissioni basse. La struttura delle commissioni di Multi-Hodl permette agli utenti di massimizzare i loro profitti con costi bassi e trasparenti. Numerosi i vantaggi offerti da questo strumento: nessuna spesa di apertura o chiusura, nessuna commissione di partecipazione agli utili, scambi a partire da 10 dollari equivalenti, spese di rollover gratuite per la prima ora, esecuzione rapida e reale, assistenza online 24/7 senza bot.

E Multi-Hodl è uno strumento che facilita l’utente anche nel fare fronte alla volatilità del mercato crypto. Il rischio esiste, occorrono consapevolezza, un buon livello di conoscenze e i mezzi giusti per affrontarlo prendendo limitati rischi per puntare a un livello ben più alto di potenziali profitti. YouHodler si offre come punto di riferimento e uno sportello a disposizione dei clienti a tal proposito, e quotidianamente raccoglie dai clienti riscontri positivi sul fatto che questo approccio funziona. Il volume di affari dell’azienda è in aumento.

Ilya Volkov ha chiuso il suo intervento allo stadio Olimpico “Grande Torino” esternando tutta la sua soddisfazione per la partnership con il Torino FC per come aiuta nell’obiettivo di aumentare e migliorare la generale percezione del mondo crypto, nella convinzione che questo approccio decentralizzato nelle transazioni finanziarie diventerà sempre più comune nella quotidianità di tutti.

