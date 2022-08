Andrea Gasbarroni, l’ex attaccante granata compie oggi 41 anni

Due anni in maglia Torino per l'esterno offensivo granata

Nato a Torino il 6 agosto 1981, Andrea Gasbarroni è cresciuto nel settore giovanile della Juventus ed è arrivato al Toro nel gennaio del 2009, quando è stato prelevato in comproprietà dal Genoa. Riscattato a giugno, l'esterno ha fatto parte della rosa granata nelle due stagioni successive, in cui il Toro non è riuscito a centrare la promozione in Serie A.