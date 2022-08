UFFICIALE – Lado Akhalaia in prestito al Virton

Il Virton annuncia Akhalaia come nuovo innesto: l'ex Primavera via in prestito

Lado Akhalaia va in prestito al Virton. Lo annuncia la stessa società belga, in un comunicato in cui afferma di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive dell'attaccante moldavo, tra i protagonisti dell'ultima stagione in Primavera con Federico Coppitelli. Ora sarà impegnato in una nuova sfida nella seconda divisione del campionato belga, in cui potrà accumulare esperienza.