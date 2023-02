Di Maria-Miranchuk, l’estro dei mancini per illuminare il derby

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio del Derby della Mole e, come già annunciato anche dagli allenatori alla vigilia, sarà una partita fisica, con tanti uno contro uno e piena di duelli in mediana. In mezzo a tanta lotta, pressing e quantità, a fare la differenza sarà la qualità, specialmente quella dei due giocatori più tecnici della sfida, ovvero Angel Di Maria e Aleksey Miranchuk , che con il loro piede mancino hanno la capacità in ogni momento di creare qualcosa e far saltare il banco.

Di Maria e Miranchuk: il confronto attraverso i numeri

Quattro gol e quattro assist in 17 partite di Serie A per Miranchuk in questa stagione con il Torino, ma anche la consapevolezza di poter fare ancora molto meglio. Dalle sue invenzioni, infatti, passa molto della fase offensiva dei granata, i quali, quando il russo non è in giornata, faticano ad inventare nei pressi dell'area di rigore. Dall'altra parte, un discorso simile vale per Di Maria, che da quando è tornato in condizione dopo il mondiale e gli infortuni, sta dando un enorme contributo alla Juventus, tanto in campionato quanto nelle coppe. In 21 presenze stagionali, l'argentino ha realizzato 7 gol e 6 assist con la maglia bianconera.