Emiliano Moretti, il collaboratore dell’Area Tecnica granata compie oggi 42 anni

Oggi, domenica 11 giugno, Emiliano Moretti spegne 42 candeline. L'ex difensore granata, arrivato sotto la Mole nell'estate del 2013, con la maglia del Torino ha collezionato ben 198 presenze (175 in campionato, 12 in Coppa Italia e 11 in Europa League) e - dopo il suo ritiro avvenuto al termine della stagione 2018/2019 - ha deciso di intraprendere la carriera da dirigente con il club granata. Subito dopo aver appeso le scarpe al chiodo, infatti, Moretti è diventato collaboratore tecnico societario, mentre poi, il 19 giugno 2020, team manager della squadra granata. Adesso, invece, svolge il ruolo di collaboratore dell'Area Tecnica del Torino.