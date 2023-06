A Gian Carlo Caselli la seconda edizione del premio “Gian Carlo Bonetto”

Questo pomeriggio al Filadelfia il magistrato Gian Carlo Caselli ha ricevuto il premio “Gian Carlo Bonetto”, conferito dall’associazione ToroMio come riconoscimento per una personalità di spicco nell’ambito civile legata ai colori granata. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è stata ideata dopo la morte di Gian Carlo Bonetto nel 2021 in memoria dello storico presidente del Circolo Soci del Torino e del Collegio dei Fondatori della Fondazione Filadelfia, di cui è stato alla guida fin dagli albori.

La prima edizione del premio “Gian Carlo Bonetto” è stata vinta da Susanna Egri, figlia di Egri Erbstein e promotrice d’eccellenza nel valorizzare la storia del Torino, presente anche per la seconda edizione. Succede a lei ora il magistrato Caselli, premiato da ToroMio in quanto pilastro del vivere democratico e dei valori della Repubblica Italiana. Nato ad Alessandria nel 1939, Caselli ha infatti dedicato interamente la propria vita alla giustizia. È stato giudice istruttore a Torino, ha lavorato a lungo nel Pool Antiterrorismo e nel Pool Antimafia, trasferendosi a Palermo dopo gli attentati a Falcone e Borsellino. Il suo monumentale impegno civile si abbina a un’incrollabile fede granata essendo Caselli da sempre un appassionato tifoso del Torino. La cornice in cui l’ex magistrato ha ritirato il premio è stata, per la prima volta nella storia della manifestazione, quella del Filadelfia per concessione del club granata e della Fondazione Filadelfia che hanno permesso di usufruire degli spazi dello storico impianto. Alla riuscita dell’evento hanno collaborato i soci di ToroMio e il giornalista Marco Bonetto, figlio di Gian Carlo. In rappresentanza del Torino, sono accorsi il responsabile dell'ufficio stampa Piero Venera e l'uscente Responsabile della Scuola Calcio e giocatore granata Silvano Benedetti. In rappresentanza della città di Torino invece ha presenziato il consigliere Pierino Crema. Presenti infine numerose personalità di spicco legate ai colori granata. Tra loro Mauro Berruto, pluridecorato coach di pallavolo maschile e Deputato della Repubblica italiana tra le fila del PD. Anche numerosi ex calciatori granata sono accorsi tra cui Claudio Sala, presidente dell'Associazione Ex Calciatori, Serino Rampanti e Franco Ossola.