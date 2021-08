Fiorentina-Torino, le ultime dai campi: bel clima intorno allo stadio

Le ultime notizie prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Torino, in programma alle 20.45

19.57 - In campo ora i portieri della Viola, Terracciano e Rosati, per iniziare il riscaldamento. Il primo partirà titolare visto la squalifica di Dragowski

19.55 - Ovazione da parte della tribuna e della curva per il Direttore generale della Fiorentina Joe Barone

19.40 - In attesa del fischio d'inizio delle 20.45, ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino. Queste le scelte di Ivan Juric e Vincenzo Italiano per il match della seconda giornata di Serie A

19.25 - Per Pobega si tratta della prima convocazione con il Torino. Ecco la maglia numero 4 del nuovo giocatore granata

19.15 - Lo striscione sotto la curva Fiesole: "Il nostro ideale non ammette distanziamento sociale. O tutti o nessuno"

19.15 - Tra i convocati di Ivan Juric per la partita c'è anche Tommaso Pobega, arrivato a Torino giusto in tempo per aggregarsi alla trasferta. Assente invece Gleison Bremer, nuovamente infortunato alla caviglia destra. Recupera Ansaldi; ancora fuori Zaza, Millico e Kone.