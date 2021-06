Granata dalla nascita, compie oggi 22 anni Alessandro Buongiorno

Buongiorno spegne oggi 22 candeline, il racconto del sogno divenuto realtà del ragazzo col cuore granata dalla nascita

Da quel momento la gavetta in B con il Carpi di Castori, allenatore che l'anno dopo lo riprende a Trapani con qualche mese di ritardo (la prima parte di campionato Bongio la gioca in Primavera da fuoriquota). Passano i giorni ma non vieni ceduto: il tuo allenatore ti vuole. Sei nella rosa del Toro, nella Tua squadra! All'inizio non giochi ma lavori sodo aspettando la tua chance, che arriva. Vieni schierato dal primo minuto contro la Roma e giochi una grande partita, dimostrando di valere.

Passano le partite e sei sempre più nelle rotazioni della squadra, giochi e non giochi, fino a che non arriva quel momento: il Derby. Prima della partita ci speri, vuoi scendere in campo, vivere quel sogno che nella gara d'andata hai solo sfiorato guardando i compagni dalla panchina. Il tuo allenatore inizia a leggere i titolari "Sirigu, Izzo, Bremer, Buongiorno.." Buongiorno? Sì Buongiorno, ha detto il tuo nome. Sei titolare nel derby, il tuo Derby, il Derby sognato sin da bambino. Scendi in campo consapevole della tua storia passata, di ciò che hai vissuto, di ciò che hai sofferto, devi marcare Cristiano Ronaldo, uno che da piccolo sceglievi alla Play-Station per vincere le partite. Giochi una grande partita difendendo con le unghie un pareggio che vale oro per il Toro. Dopo tanta lotta l'arbitro fischia la fine: è 2-2, un ottimo risultato per la tua squadra che sta vivendo un momento difficile, il coronamento di un sogno per te, che sei del Toro dalla nascita e hai dimostrato di esserlo anche in campo, oltre che nella vita, dato che oggi che compi 22 anni, nonostante tu sia un calciatore professionista, studi per ottenere la Laurea in economia e ti alleni al Fila nel periodo in cui gli altri sono al mare. Un vero uomo da Toro!