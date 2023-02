Il retroscena sul Filadelfia: “Brekalo disse: ma davvero ci alleniamo qui?”

Ieri - lunedì 27 febbraio - Ivan Juric ha parlato alla viglia del Derby della Mole che andrà in scena questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Il tecnico granata, tra i vari argomenti trattati, ha parlato delle carenze dello stadio Filadelfia quando arrivò al Torino nell'estate del 2021: "Io vorrei farvi vedere delle foto del Filadelfia di un anno fa". Poi Juric ha rivelato cosa disse Josip Brekalo l'anno scorso: "Una cosa da vergognarsi, Brekalo arrivava e diceva: ma veramente dobbiamo allenarci qui? La storia del Toro è importante, la conosco poco io, figuriamoci i ragazzi; dobbiamo trasmettergli il fatto che sono in una società importante”. Il concetto espresso dal tecnico è che i calciatori devono percepire anche nei più piccoli dettagli il fatto di giocare in una società importante per essere più invogliati a restare a lungo in granata.

Tanti i miglioramenti al Fila: dalle vele nuove alla sala mensa

Proprio per questo, nell'anno e mezzo trascorso in granata fino ad oggi, Juric ha chiesto alla società dei miglioramenti delle strutture ed il tecnico è stato accontentato. Anzitutto è stato allestito un sistema di occultamento: prima con vele provvisorie poi sostituite con vele automatizzate, un impianto che proprio in questi giorni vive l'ultima fase di lavorazione. Si tratta di un progetto che la società granata sta portando avanti autonomamente e a proprie spese, e che servirà a sostituire le vecchie vele danneggiate da vento e temporali (QUI i dettagli). Soprattutto è stato portato avanti un progetto volto a implementare i servizi per i calciatori. Da alcuni mesi è stato terminato l’allestimento della Beretta Lounge che viene utilizzato per i pasti del gruppo squadra e i ricevimenti della società. Altre strutture del Filadelfia infine sono in via di completamento: al piano interrato, sotto la tribuna, sono in corso i lavori per due vasche d’acqua per recupero e riabilitazione e per una sala per esercizi ginnici e relax. L'ultima novità riguardante il Filadelfia - ma qui non si tratta di un intervento della società - è il fatto che nei giorni scorsi, come riportato sulle nostre colonne, è stato firmato l’accordo tra la Fondazione Filadelfia e la Fiammengo Federico srl, nota azienda torinese specializzata in ristrutturazioni di edifici storici, per il restauro di uno dei due pezzi di tribuna che legano l’attuale Filadelfia alla memoria dello storico impianto che vide le imprese del Grande Torino.