Karamoh, dal rinnovo alla cessione: al Montpellier per trovare continuità

"Questo è solo un piccolo messaggio per ringraziare i tifosi, la squadra e i miei compagni, spero che la società raggiunga i suoi obiettivi e in bocca al lupo per il futuro": questo è stato il saluto social di Yann Karamoh che in questa sessione di mercato invernale ha lasciato il Torino. Il calciatore classe 1998 è stata ceduto al Montpellier - club militante in Ligue 1 francese e attualmente al dodicesimo posto in classifica di campionato - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 con diritto di riscatto ( QUI i dettagli ).

Prima il rinnovo in estate, ora la cessione

Karamoh è l'emblema di come le cose nel calcio posano cambiare in fretta nell'arco di pochi mesi: il 30 maggio 2023 il classe '98 aveva rinnovato il contratto con il Torino, firmando con il club granata fino al 30 giugno 2025 (QUI per maggiori dettagli). Dopo aver disputato una stagione in cui aveva raccolto in maglia granata 21 presenze e 4 gol, il club aveva deciso di esercitare l'opzione di rinnovo: in questa nuova stagione - complice il cambio modulo che Ivan Juric ha adottato a campionato in corso passando al doppio centravanti - Yann ha trovato meno spazio. Da inizio stagione infatti l'ex numero 7 granata ha collezionato 10 presenze in Serie A, giocando 153 minuti: solo in una occasione è partito titolare, ovvero alla prima giornata con il Cagliari dello scorso 21 agosto. Karamoh quindi saluta il Torino dopo una stagione e mezza: al Montpellier Yann proverà a trovare una continuità che in questa stagione in maglia granata non aveva più.