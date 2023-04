La moviola di Torino-Atalanta 1-2: buona gestione di Sacchi, ammonizioni giuste

Sconfitta interna per il Torino, che perde 1-2 in casa contro l'Atalanta di Gasperini: decisiva la rete di Duvan Zapata nel finale di partita. L'arbitro dell'incontro è stato Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato da Carbone e Giallatini, mentre Maggioni era il quarto uomo. Al Var c'erano invece Banti e Marini. Non è stata una gara caratterizzata da tanti episodi da moviola per il fischietto marchigiano, che non è mai dovuto ricorrere al Var, se non per avere conferma delle scelte di campo. Due solo gli ammoniti, uno per parte: Rodriguez per il Toro e Palomino per l'Atalanta.