Lazio-Torino 0-1, Juric: “Verona e ora il Toro, la storia si ripete”

Al termine della sfida tra Lazio e Torino, valida per la 31^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni:

Quanto è complicato stare nel limbo di classifica in cui vedi lontano sia Europa che retrocessione?“Con questi ragazzi non è complicato perché vedo che vogliono crescere. Come succedeva al Verona, succede anche qui, ci stiamo attaccando molto al gioco per migliorare le linee di passaggio. La storia si sta ripetendo; si fa bene, poi ti smontano la squadra e si fa bene lo stesso, ora c’è l’ambizione di fare qualcosa in più a livello di classifica”.