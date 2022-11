Le pagelle di Torino-Sampdoria 2-0: Vlasic leader anche da falso nove

Termina Torino-Sampdoria ed è il momento delle pagelle. Tornano alla vittoria i granata, che centrano il terzo successo nelle ultime quattro partite riscattando il passo falso di Bologna con una buona prestazione contro una Sampdoria di livello sicuramente inferiore. Non ci sono le punte e allora segnano i trequartisti Radonjic e Vlasic. I granata non devono strafare, in generale, per portare a casa questi tre punti.