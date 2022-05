LIVE! Il 73º anniversario della Tragedia di Superga

In diretta la giornata di celebrazioni per il 73esimo anniversario dalla Tragedia di Superga

Cari lettori, quella di oggi è una ricorrenza molto importante nel mondo granata. Noi siamo pronti a raccontarvi questa lunga giornata di celebrazioni per il 73esimo anniversario dalla Tragedia di Superga in diretta, minuto per minuto. Il programma prevede alle ore 11.00 (inizio cerimonia ore 11.30) presso il Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da via Varano 35) la Commemorazione ufficiale che prevede la deposizione di corone e la benedizione di Don Riccardo Robella alle sepolture dei caduti a Superga. Alle 12.30 torneranno ad aprirsi i cancelli del Filadelfia: a distanza di oltre due anni dall'ultima volta, i tifosi granata potranno nuovamente assistere dal vivo ad un allenamento della squadra. Nel pomeriggio - alle ore 17.00 - gli uomini di Juric saliranno a Superga in pullman. Don Robella celebrerà la messa nella basilica, quindi i granata si sposteranno alla lapide dove Belotti tornerà a leggere i nomi dei caduti. In serata infine, dalle ore 22.00, la Mole Antonelliana e i principali ponti sul Po verranno illuminati di granata.