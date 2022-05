Cirio: “Il Grande Torino patrimonio di ogni essere umano, oggi siamo tutti granata”

Le parole del presidente della Regione Piemonte, dopo aver reso omaggio al Grande Torino

LE PAROLE - Dopo aver deposto la corona di fiori, Cirio ha commentato la ricorrenza e l'importanza che questa ha per la città di Torino: "C'è grande partecipazione e rispetto per questa squadra. Il Grande Torino era un patrimonio della piemontesità, ma anche di ogni essere umano. Anzitutto perché erano i più forti di tutti. E poi perché vivevano la loro grandezza con grande rispetto nei confronti di avversari e rivali. Da presidente della Regione sono orgoglioso di dire che oggi siamo tutti granata”. Per la prima volta dopo due anni a Superga si sono radunati anche i tifosi: "E' molto bello rivedere la gente qui - ha proseguito Cirio - Ma quello che mi ha sempre colpito è il fatto che chi viene qui trova sempre qualcuno, 365 giorni l’anno, che prega per questo caduti. Questa giornata è anche un segnale di ripartenza nel rispetto delle nuove regole, che ci permettono la convivenza”.