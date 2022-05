4 maggio, Juric a Superga: “È stato molto emozionante”

Le parole del tecnico granata a margine della commemorazione a Superga in onore del Grande Torino

Lo aveva già fatto per conto suo ma oggi, per la prima volta, Ivan Juric è salito a Superga nelle vesti di tecnico granata per commemorare le vittime della tragedia di Superga. Juric ha partecipato insieme alla squadra alla messa in onore del 73esimo anniversario dei 31 caduti, commentando a margine della giornata cosa abbia significato per lui questo 4 maggio: "E' stato molto emozionante - ha esordito Juric in riferimento alla funzione e alla lettura dei nomi delle vittime - Sono sensazioni diverse da quelle che ho provato fino ad adesso".