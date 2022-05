Primavera, niente Biella: Torino-Atalanta si gioca al Filadelfia

La società granata ha comunicato che la formazione Primavera del Torino giocherà contro l'Atalanta allo stadio Filadelfia e non a Biella

In occasione del 73° anniversario della tragedia di Superga, il Torino ha fatto un annuncio importante per la prossima partita della Primavera granata. I ragazzi di Coppitelli non giocheranno a Biella, sede delle gare interne di tutto il campionato, la partita casalinga contro l'Atalanta ma al Filadelfia. Sarà un match molto importante per la Primavera del Torino che si gioca la salvezza diretta, senza dover passare dai playout. Si tratta del penultimo impegno della stagione e i ragazzi di Coppitelli rischiano di doversi giocare tutto nell'ultima partita nello scontro diretto con il Lecce. Al momento la società granata non ha ancora comunicato le modalità di accesso al Filadelfia per questo delicato incontro ma la partita sarà a porte aperte per il pubblico.