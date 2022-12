Lukic, i numeri del suo Mondiale: un tiro e oltre l’88% di precisione passaggi

Finita l'avventura in Qatar per la sua Serbia, Lukic chiude con un solo pallone toccato in area avversaria e 19 sfere vaganti recuperate

Luca Bonello

La Serbia non è andata oltre alla fase ai gironi in questa edizione qatariota del campionato mondiale di calcio. Con solo un punto conquistato in 3 partite, la nazionale slava ha chiuso all'ultimo posto del gruppo G, alle spalle del Camerun (terzo con 4 punti), della Svizzera e del Brasile (rispettivamente 2^ e 1^ a quota 6). Protagonista di questa breve avventura è stato anche Sasa Lukic, schierato sempre come titolare dal CT Stojkovic nei due di mediana del 3-4-1-2 serbo. Il centrocampista granata è rimasto in campo per un totale di 245 minuti, frutto dei 90 disputati contro Camerun e Svizzera e dei 65 contro il Brasile.

Lukic, poca licenza di offendere: un unico pallone toccato in area avversaria — In una Serbia prettamente votata all'attacco, Lukic aveva il compito di garantire equilibrio. Dei 4 in mediana era sicuramente quello con meno licenza di offendere e questo si è notato, per esempio, nell'ultima gara contro la Svizzera, quando i suoi compagni di reparto erano Zivkovic, Milinkovic-Savic e Kostic. Per questa ragione, il granata si è visto poco in zona d'attacco nelle tre gare e ad affermarlo sono le statistiche di fbref.com: 132 dei 183 tocchi di palla del granata in 3 gare sono stati effettuati nella trequarti di campo centrale e solo 1 in area avversaria. Inoltre, l'analisi dice che, in 245 minuti giocati, Lukic ha tirato verso la porta una sola volta, senza peraltro centrare lo specchio. Non ha quindi segnato e non ha neanche fornito assist, però, è entrato in due azioni offensive che hanno poi portato ad un tiro in porta.

Lukic, un Mondiale aggressivo e di gestione palla — Il Mondiale di Lukic era improntato principalmente sulla fase difensiva ed infatti il granata ha chiuso la sue esperienza mondiale con un totale di 8 intercettazioni completate e di 19 palloni vaganti recuperati. Molto aggressivo in fase di copertura, il granata ha anche commesso 7 falli, subendone solo uno. Ha ricevuto anche un'ammonizione contro il Brasile, ma per proteste. Oltre a tre partite fatte di lotta e grinta, Lukic doveva anche svolgere un lavoro di gestione di palla. Ha infatti chiuso il Mondiale con una precisione di passaggi dell'88,3%, che corrisponde a 143 passaggi completati su un totale di 162 tentati. La percentuale raggiunge il 92,1% (70 riusciti su 76) se si tiene conto solo dei passaggi da media distanza (da 13 a 27 metri), mentre si abbassa al 76,9% (10 su 13) se si prendono in considerazione solamente quelli oltre i 27 metri. Infine, per quel che concerne i passaggi brevi (meno di 13 metri di distanza), la percentuale si attesta sull'89,6% (60 su 67). Queste sono quindi le statistiche e i numeri al Mondiale di Lukic, il quale, così come gli altri due compagni serbi, Radonjic e Vanja, potrà godere di una settimana di vacanza prima di tornare ad allenarsi con il Torino al Filadelfia.