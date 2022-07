Lukic: “Lite Vagnati-Juric? Cose che succedono in tutte le squadre del mondo”

Le parole del capitano granata al termine di Nizza-Torino: "Si litiga perché vogliamo vincere, perché vogliamo sempre di più"

Gianluca Sartori

Al termine dell'amichevole Nizza-Torino, Sasa Lukic, dopo aver parlato ai microfoni di Torino Channel, ha risposto alle domande dei giornalisti in zona mista. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa puoi dire a nome della squadra sul litigio tra il direttore e l’allenatore?

“Queste cose non le posso commentare”.

Però è una cosa grave, sicuramente inconsueta.

“No, sono cose che succedono in tutte le squadre del mondo. Si litiga perché vogliamo vincere, perché vogliamo sempre di più. Succede ovunque, solo che da noi è uscito questo video. Comunque non sono io a doverne parlare, lo hanno fatto il presidente e il direttore. Io sono il capitano, mi preoccupo di quello che facciamo in campo. Non posso commentare quello che hanno fatto loro, sono più giovane, devo pensare al campo”.

Juric, il direttore o il presidente vi hanno detto qualcosa?

“No, per noi è stato tutto normale, tra allenamenti e partite. Anche oggi abbiamo fatto una partita seria. Siamo positivi, andiamo avanti, guardiamo a quello che ci aspetta”.

Tra di voi ne avete parlato?

“Per noi non cambia nulla. Dobbiamo essere sempre uniti, sia tra di noi che con la società. Ora guardiamo avanti, sempre con positività. Già in ritiro vi ho detto che voglio sentire sempre positività da tutti. Quelle cose succedono, come detto”.

Dopo quel fatto avete giocato contro i ciprioti, e avete dimostrato di metterci cuore e impegno. Anche col Nizza avete fatto una buona partita. Si può dire che siete al fianco dell’allenatore?

“Tutti siamo uniti, sia con l’allenatore che con la società. Siamo uniti, non cambio il mio pensiero. Abbiamo fatto cinque partite contro squadre importanti e le abbiamo affrontate al meglio possibile. Ci sono sicuramente tante cose che dobbiamo migliorare. Ci sono sette giorni prima della partita di Coppa Italia, bisogna stare zitti e pedalare”.

Come vedi Juric?

“Sereno come sempre. Conoscete tutti come è lui, quanta voglia ha di lavorare e di crescere. Anche io voglio crescere, migliorare nelle cose che non faccio ancora bene. Lui ha una grande voglia di fare bene, come successo l’anno scorso”.