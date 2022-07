Nizza-Torino 1-0: un’onorevole sconfitta chiude il precampionato dei granata

La cronaca dell'amichevole giocata all'Allianz Riviera: i granata giocano una buona partita ma finiscono sconfitti

Gianluca Sartori

Termina con una sconfitta la quinta ed ultima amichevole dell'estate per il Torino 2022/2023, che all'Allianz Riviera di Nizza perde 1-0 contro i padroni di casa al termine di un match equilibrato e a tratti ben giocato dai granata, penalizzati da qualche infortunio (out Vojvoda e Buongiorno, fuori a partita in corso anche Zima e Izzo). Decide un gol di Stengs al 78' per il battesimo stagionale degli uomini di Lucien Favre davanti ai propri tifosi, ma il Torino di certo non sfigura considerando il contesto non facile nel quale Juric sta gettando le basi di questa stagione.

Nizza-Torino, le scelte di Juric per l’undici titolare

Dal primo minuto in porta c’è Vanja e non Berisha, una scelta che induce a pensare che le gerarchie di fine stagione dello scorso anno potrebbero essere rimesse in discussione. Con Buongiorno e Djidji non al meglio (il primo non è nemmeno in panchina), Juric punta su Izzo sul centro-destra, Zima al centro e Rodriguez a sinistra. Centrocampo preannunciato, con Lukic e Ricci indiscutibili titolari; sulle fasce ecco Singo a destra e Aina a sinistra (Vojvoda fermo per una lesione muscolare). In avanti, il tridente Linetty dietro Seck e Sanabria, con i tre sempre pronti a scambiarsi posizione per non dare punti di riferimento agli uomini di Favre, che si schierano con un 4-4-2 che vede Brahimi e Delort punti di riferimento offensivi.

Nizza-Torino, il primo tempo

Il primo squillo è del Torino, con un destro di Rodriguez da fuori area che termina di poco fuori. Rispondono i padroni di casa al 10’: su assist di Delort è Claude-Maurice a scaricare una botta centrale che trova Vanja pronto alla respinta. I ritmi non sono indiavolati, Juric si sgola per far carburare i suoi e si fa pure ammonire, ma è il Toro gradualmente a conquistare metri di campo e farsi preferire. Al 18’ c’è una sponda in area di Seck per Sanabria fermato all’istante decisivo da Dante. Dopo il cooling break, al 32’ il gioco si ferma di nuovo perché Zima si fa male alla spalla cadendo male: cambio per lui e per Izzo, acciaccato ad una coscia. Entrano Bayeye e Adopo, a comporre una difesa un po’ raffazzonata con Rodriguez a sinistra. Nonostante ciò, il Torino tiene bene il campo e al 38’ arriva l’occasione migliore. I granata rubano palla e si distendono in verticale, Seck serve l’inserimento di Ricci che manda il diagonale destro fuori di pochissimo. Sul finire del primo tempo, ottimo cross tagliato di Singo, Linetty si inserisce bene ma manca l’impatto col pallone. Così la prima frazione finisce 0-0.

Nizza-Torino, il secondo tempo

I granata si muovono bene anche in avvio di ripresa. In particolare è Bayeye sulla destra a sorprendere per intraprendenza, là dietro Adopo se la cava. All’ora di gioco, Radonjic rileva un Seck incolore. Aina crossa, Singo chiude in area e segna ma è in fuorigioco. La partita si accende: al 66’ ancora Singo è pericoloso, ma non trova il bersaglio grosso; dall’altra parte risponde Gouiri, che impegna Berisha. Come se non bastassero le notevoli temperature di questo pomeriggio nizzardo si scaldano gli animi, sia in campo che in panchina, dopo un intervento falloso di Linetty. Juric e Favre vengono chiamati a rapporto dall’arbitro e poi si riparte. Un ispirato Radonjic va vicino al gol al 75’: sul suo destro, però, fa buona guardia Bulka. E poco dopo a trovare il vantaggio è il Nizza: un uno-due sulla destra taglia fuori Segre e Ilie si infila nel buco sulla destra. Sul suo cross rasoterra Rodriguez non fa buona guardia, alle sue spalle sbuca il neoentrato Stengs che fa 1-0. Sventolano le bandiere rossonere, la partita termina di fatto lì con le tante sostituzioni che spezzano ulteriormente il ritmo. Il Nizza vince nel suo battesimo stagionale all’Allianz Riviera, il Torino si tiene altri buoni segnali sul piano del gioco che vanno obbligatoriamente accompagnati da concretezza in sede di mercato.

NIZZA-TORINO 1-0

Marcatore: st 33’ Stengs

Nizza (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Claude-Maurice, Rosario, Thuram; Brahimi, Delort, Gouiri. Entrati nella ripresa: Boulhendi, Daniliuc, Mendy, Nahounou, Belahyane, Schneiderlin, Traore, Ilie, Stengs. Allenatore: Favre.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic (1’ st Berisha); Izzo (32’ pt Bayeye), Zima (32’ pt Adopo), Rodriguez (37’ st N’Guessan); Singo, Lukic (37’ st Verdi), Ricci (1’ st Segre), Aina (37’ st Edera); Seck (13’ st Radonjic), Linetty; Sanabria (37’ st Zaza). A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, N'Guessan, Djidji, Akhalaia, Ruszel, Radonjic, Wade, Zaza, Segre, Horvath, Edera, Adopo, Verdi. Allenatore: Juric

Arbitro: Gaillouste