Lukic, si torna a lavorare al rinnovo. Vagnati: “Cerchiamo un accordo”

L’ammutinamento alla vigilia di Monza è ormai alle spalle, Sasa Lukic è un giocatore pienamente reintegrato nel progetto granata. A Bergamo il serbo è tornato in campo da titolare per la prima volta (complici anche le assenze di altri compagni) e nel frattempo si è tornato a parlare anche del rinnovo del contratto, che era stato il casus belli che aveva portato alla frattura. Quello attualmente in essere lega il giocatore ai granata fino al 30 giugno 2024. Il club non rischia dunque di perdere il giocatore a zero al termine della stagione attuale ma - a prescindere da quello che deciderà per il futuro del giocatore - ha tutto l’interesse a blindare un elemento centrale garantendosi maggiore potere sul mercato.

In seguito, da Ferragosto in poi, Lukic è tornato ad allenarsi, si è scusato con allenatore, compagni e società ed è rientrato nei ranghi normalmente, rimanendo in squadra al termine del calciomercato - ma non erano mai emerse vere e proprie trattative con altri club - anche se nel contempo a centrocampo ha trovato spazio Karol Linetty. "Sasa ha sempre dimostrato di tenerci e di voler fare un percorso importante con il Torino. È rimasto ed è un giocatore che ci dà molto sia dentro che fuori dal campo” ha quindi spiegato Vagnati, sottolineando l’importanza di Lukic nel progetto granata. Anche se ciò che è accaduto ha avuto come conseguenza la perdita della fascia di capitano, inevitabilmente perchè il capitano deve essere senza macchia e al di sopra di ogni sospetto. Ed ora sono anche ripresi i discorsi per il rinnovo contrattuale del numero dieci: “Ne stiamo parlando, vediamo come evolve la situazione. Sasa è un giocatore importante, cercheremo di parlarne con i suoi agenti per trovare una soluzione ed un accordo”. Lukic al momento percepisce un ingaggio di 0.7 milioni a stagione, il club ha acconsentito a un ritocco al rialzo per arrivare al prolungamento. Sarà questo uno dei temi caldi delle prossime settimane.