Nazionali, Svezia-Kosovo 3-0: Vojvoda patisce Kulusevski, è addio al Mondiale

La sconfitta di oggi preclude al Kosovo ogni possibilità di qualificarsi al mondiale

VOJVODA - Anche in questa partita Mergim Vojvoda è stato schierato dal primo minuto dal CT Challandes. E, come di consueto ultimamente in nazionale, il tecnico gli ha affidato il ruolo di terzino sinistro, preferendogli sulla sua fascia di competenza Florent Hadergjonaj, 27enne che milita nella squadra turca del Kasimpasa. In questa sfida il granata non ha però brillato, soffrendo molto le avanzate dalla sua parte di Kulusevski, tanto che è stato sostituito da Domjoni al 73'. E' stato un match in cui la differenza qualitativa tra le due nazionali è stata particolarmente evidente, con il risultato che non è mai stato in discussione. La Svezia è infatti passata in vantaggio nel primo tempo con il gol di Forsberg su rigore, ha raddoppiato con Isak intorno all'ora di gioco e ha dilagato grazie alla rete del 3-0 di Quaison. Per Vojvoda ed il Kosovo ora c'è la sfida di martedì sera con la Georgia, inutile ai fini della classifica, ma importante per quel che riguarda il Ranking Fifa.