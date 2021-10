Under 19, Montenegro-Albania 1-3: per Azizi 90 minuti e un assist

Il centrocampista granata in campo con la nazionale albanese ha fornito un assist a Toci della Fiorentina

In campo con l'Under 19 dell'Albania il giovane granata Bilario Azizi. Il centrocampista di Antonino Asta ha giocato titolare con la sua rappresentativa nella vittoria per 3-1 ed è stato in campo per tutta la sfida. Azizi è anche stato protagonista, avendo fornito all'attaccante della Fiorentina Toci l'assist per il vantaggio degli albanesi.