Il Torino Under 18 batte 3-2 il Bologna in casa al Cit Turin. I ragazzi di Asta vincono in rimonta dopo che erano passati in vantaggio all'inizio del primo tempo. Per i granata in gol D'Agostino, Cesari e Caccavo. Ottimo il secondo tempo giocato dai granata, che grazie alla ripresa si guadagnano un successo importantissimo per morale e classifica.